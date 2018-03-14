فرنسا تلوّح بمقاضاة شركتي أبل وغوغل بتهمة "الممارسات الاستغلالية"

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستتخذ إجراءات قانونية ضد شركتي "أبل" و"غوغل" بسبب ما أسماها "ممارسات تجارية استغلالية" إزاء شركات فرنسية ناشئة.

وأضاف لومير في تصريح لاذاعة "ار تي ال" الفرنسية، أن بلاده تؤيد "اقتصادا يقوم على الإنصاف (...)، لذلك سنقاضي أبل وغوغل أمام محكمة التجارة في باريس حول ممارساتها ضد الشركات المحلية".

وأشار إلى أن الحديث يدور حول شركات ناشئة تفرض عليها كل من "أبل" و"غوغل" رسوما عند التفاوض معها لبيع تطبيقاتها في متاجرهما، موضحا أن الشركتين الأمريكيتين تحصلان على قواعد بيانات المستخدمين لهذه التطبيقات، فضلا عن تمتعهما بصلاحية عديل العقود من جانب واحد.

وتابع الوزير الفرنسي "هذا الوضع غير مقبول واعتقد أن أبل وغوغل ورغم نفوذهما لا يحق لهما أن يعاملا شركاتنا الناشئة ومطوري البرامج لدينا بهذا الشكل".

وأكد لومير أن "هذه الدعوى ستترجم بغرامة تبلغ ملايين اليوروهات"، مضيفا "مسؤوليتي هي أن أضمن النظام العام في مجال الاقتصاد وهناك قواعد وقوانين يجب أن تُحترم".

وكانت فرنسا قد لوحت بفرض ضرائب على عمالقة الانترنت على عائدات مبيعاتها في فرنسا مع التنديد بممارساتها لتجنب الضرائب.