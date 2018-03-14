الأسد: الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يتخلوا عن مخططاتهم ويجب التصدي لهم

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأربعاء، مبعوث رئيس الوزراء العراقي مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.

وشدد بشار الأسد خلال اللقاء على أنه بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الحرب على الإرهاب في كل من سوريا والعراق فإن الولايات المتحدة وحلفاءها وعملاءها في المنطقة لم يتخلوا عن مخططاتهم الرامية لإضعاف وتقسيم دول المنطقة عبر الاستمرار بتقديم الدعم المادي والغطاء السياسي للتنظيمات المسلحة.

وأضاف الرئيس السوري أن هذا الأمر يتطلب تكثيف وتوحيد جهود الدول التي تقف في وجه تلك المخططات وتسعى للحفاظ على وحدتها وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

من جانبه أكد مبعوث رئيس الوزراء العراقي أن مواصلة الحرب على الإرهاب من قبل شعبي البلدين وصولا للقضاء عليه والحفاظ على وحدة وسيادة البلدين، تشكل حجر أساس لعودة الاستقرار إلى المنطقة برمتها.

ونقل الفياض رسالة شفوية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الرئيس السوري، أكد فيها على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات ولا سيما في الجانبين السياسي والأمني في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة بشكل عام.