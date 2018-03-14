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طهران: تعيين "المتشدد بومبيو" مؤشر على تصميم ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:49 - 14 مارس 2018
ترامب وتيلرسون ترامب وتيلرسون
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رأت طهران في إقالة وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون وتعيين مايك بومبيو المعروف بمواقفه المتشددة مكانه، إشارة الى تصميم الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني.

وقال نائب وزير الخارجية الايراني عباس عرقجي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إيسنا"، "الولايات المتحدة مصممة على الانسحاب من الاتفاق النووي، والتغييرات داخل وزارة الخارجية أجريت لهذه الغاية، أو على الاقل هذا أحد أسبابها".

وأعفى الرئيس الأمريكي الامريكي دونالد ترامب عبر مدونته في موقع "تويتر" وزير الخارجية ريكس تيلرسون من مهامه، مشيرا إلى أنه سيعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو.

 

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