للسنة الرابعة على التوالي جوال تطلق برنامج "تعلم البرمجة"

أطلقت شركة جوال وللسنة الرابعة على التوالي برنامج code for Palestine،والذي يتم تنفيذه عبر مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية والذي يستهدف الطلاب ذوي الفئة العمرية (14سنة) المتميزين والطموحين ممن يملكون القدرة على المثابرة والتعلم في مجالات الحاسوب والتكنولوجيا والمبادرات، والذين يتطلعون إلى مستقبل مهني متميز يسهم بالنهوض بالمجتمع ومعالجة المشاكل والتحديات، وسيواصل الطلبة تدريبهم لمدة ثلاث سنوات ضمن برنامج مفيد وممتع.

وتحدث عبد المجيد ملحم مدير عام جوال" عن أهمية البرنامج والذي يتم تنفيذه كل عام برعاية رئيسية من شركة جوال، مؤكداً على أهمية دعم برامج تطويرالتعليم التكنولوجي في فلسطين، والذي اصبح يستحوذ على اهتمام قطاع الشباب وبالتالي اصبح يسعى لابراز افكاره الريادية في مجال برمجة الحاسوب والسعي إلى تنفيذها و تطبيقها عبر المنصات ذات الاختصاص والتي تدعم الريادين في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيراً الى ضرورة الاهتمام بالتعليم التكنولوجي في فلسطين وتعزيز الوسائل التعليمية الحديثة من اجل المساهمة في رقمنة التعليم في فلسطين ، مشيراً الى ان برنامج code for Palestine يمنح الطلاب المشاركين مهارات عالية المستوى بحيث تؤهلم للحصول على منح من جامعات عالمية مرموقة خاصة في مجال التكنولوجيا و البرمجة و الهندسة.

وحول طبيعة البرنامج تحدثت سماح ابو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية الجهة المنفذة للمشروع قائلة" ينطلق البرنامج مع الطلبة الذين انهوا مرحلة الصف التاسع، ولديهم مهارات اللغة الانجليزية والطباعة والتفكير المنطقي، ليتواصل معهم طيلة العام الدراسي بما يشمل المخيم الصيفي والذي يعقد في نادي ومركز تدريب مجموعة الاتصالات في مدينة اريحا، لمدة اسبوعين كل سنة ولمدة ثلاثة سنوات وحتى مرحلة الثانوية العامة ، ويشمل البرنامج عقد لقاءات اسبوعية تشمل المحاضرات والورش التدريبية والعملية على ايدي اكفأء الخبراء والمحاضرين المحليين والدوليين في البرمجة وريادة الاعمال والتفكير التحليلي، بإشراف متخصصين ذوي خبرة عالية وبالتعاون مع واحدة من أفضل الجامعات الامريكية وهي جامعة ستانفورد، مضيفة ان ما يميز البرنامج هذا العام هو تخريج الدفعة الاولى من الطلبة بعد التحاقهم في البرنامج لمدة ثلاث سنوات،حيث تم تخريج 24 طال وطالبة ، وذلك مع اختتام المخيم في اريحا وغزة، وتم خلال التخريج مناقشة اربعة مشاريع تخرج في غزة وثلاثة في اريحا.

وواضافت ابو عون حمد " نفخر بأنجازات طلابنا الذين تخرجوا من البرنامج حيث حصل 6 منهم على منح جامعية مختلفة في جامعات دولية مثل جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة وجامعة كوتش في تركيا وجامعة الشارقة في الامارات ، كما ان ثلاثة من الطلاب الذين تخرجوا انضموا الى فريق التدريب في البرنامج".

وأكدت ابو عون حمد ان الهدف الرئيسي من مبادرة code for Palestine هو المساهمة في تطوير مستوى التعليم التكنولوجي في فلسطين ،من اجل رفع كفاءة الطالب في الجامعات والمعاهد الفلسطينية من خلال تهيئتهم لاكتساب مهارات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال تدريب عملي يقوم على تقديمه متخصصين في مجال التكنولوجيا والحاسوب، حيث يتم التدريب على كتابة الكود بشكل مهني ومتقن وبأفضل الطرق والممارسات لانجاز مشروعات تكنولوجية شخصية، مضيفة انه بلغ عدد الطلاب المشاركين لعام( 2015) 24 طالب، وفي عام (2016)31 طالب، وازدادت نسبة المشاركة الى 43 طالب في عام 2017، حيث بلغت نسبة الطلاب الملتحقين في البرنامج 64% من الذكور و36% من الاناث في الضفة الغربية وقطاع غزة.