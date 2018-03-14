تفاصيل جديدة مثيرة حول حادثة استهداف موكب الحمد الله

قال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور "إن اللواء ابو نعيم قَدَمَ بلاغا رسميا لرئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله عن ملابسات محاولة الاغتيال الآثمة".

وأضاف منصور لإذاعة "صوت فلسطين" ان البلاغ أفاد "أن المجرمين زرعوا على طريق الموكب عبوتين ناسفتين زنة كل منهما تبلغ نحو 15 كيلوغراما".

واضاف منصور "ادى خلل فني لعدم انفجار العبوة الثانية التي زرعت على بعد 37 متراً عن الأولى" مشيراً إلى أن "التفجير خطط له ونفذ بدقة تدل على انه ليس عملا فرديا وانما من فعل محترفين".

وتعرض موكب الحمد الله لتفجير عبوة ناسفة على جانب الطريق أثناء مرور موكبه قادماً من معبر بيت حانون شمال القطاع، للمشاركة في افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي.