الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد الصياد أبو ريالة لذويه

سلَّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الصياد إسماعيل أبو ريالة لذويه عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

واستشهد الشاب أبو ريالة (18 عاماً) إثر استهداف الاحتلال لقاربه بتاريخ 25/فبراير/2018، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور، واعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية صياديْن آخريْن كانا برفقته.

وحسب نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن قوات الاحتلال تفرض منذ 2007 قيودا على المساحات المسموح بالصيد فيها قبالة شواطئ غزة، وتعتقل وتطلق النار تجاه كل من يتجاوز هذه المساحة (6 أميال بحرية).