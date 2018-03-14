ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد الصياد أبو ريالة لذويه

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:49 - 14 مارس 2018
الشهيد الصياد ابو ريالة الشهيد الصياد ابو ريالة
مشاركة

سلَّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الصياد إسماعيل أبو ريالة لذويه عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

واستشهد الشاب أبو ريالة (18 عاماً) إثر استهداف الاحتلال لقاربه بتاريخ 25/فبراير/2018، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور، واعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية صياديْن آخريْن كانا برفقته.

وحسب نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن قوات الاحتلال تفرض منذ 2007 قيودا على المساحات المسموح بالصيد فيها قبالة شواطئ غزة، وتعتقل وتطلق النار تجاه كل من يتجاوز هذه المساحة (6 أميال بحرية).

متعلقات