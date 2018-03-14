امرأة تهدد بتفجير نفسها أمام بورصة الكويت

في حادثة قد تكون الأولى من نوعها في الكويت، أقدمت امرأة عرفت عن نفسها بأنها مواطنة، على تحذير كل من يقترب منها بالموت، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن امرأة تقف بالقرب من مقر بورصة الكويت وهي تحمل لافتة كتب عليها عبارة "لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي".

وأضافت أن القوات الأمنية استعانت بالشرطة النسائية للتعامل مع المرأة ومعرفة خلفيات وأسباب ما أقدمت عليه.

ونشر مغردون على تويتر صوراً ومقاطع فيديو تظهر المرأة وهي تجلس في أحد شوارع الكويت، فيما وقف رجال أمن أمامها وهم يراقبون من دون أن يتدخلوا.