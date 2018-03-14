تراجع على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين تراجعا بنسبة 0.1%، اليوم الأربعاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 825 ألف دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 581.91 نقطة، منخفضا 0.61 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.17%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.05%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.55%، مع ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.05%، ومؤشر قطاع الصناعة 0.14%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 735 ألف سهم، في 146 نقطة، وجرى فيها تداول أسهم 25 شركة، انخفض منها سهم 7 شركات، وارتفع سهم 6 شركات، واستقر سهم 12 شركة.

والشركات الخاسرة كانت: سجاير القدس، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والتأمين الوطنية، والاتصالات الفلسطينية، وفلسطين للاستثمار الصناعي، والفلسطينية للكهرباء، والبنك الوطني.

وارتفع سهم شركات: مطاحن القمح الذهبي، والاتحاد للإعمار والاستثمار، والمشرق للتأمين، ومركز نابلس الجراحي التخصصي، والمؤسسة العربية للفنادق، وبنك القدس.

والشركات المستقرة هي: المجموعة الأهلية للتأمين، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، وبنك فلسطين، وبيرزيت للأدوية، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والقدس للمستحضرات الطبية، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو"، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وفلسطين للاستثمار العقاري، ومصانع الزيوت النباتية، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.