"الهيئة المستقلة" تدعو لتحقيق مشترك في حادثة انفجار غزة

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، حادثة التفجير التي استهدفت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال دخوله قطاع غزة، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وثمنت الهيئة، في بيان لها، موقف رئيس الوزراء الذي أعلنه عقب الحاث المُدان، بأن ما جرى من اعتداء على الموكب الوزاري سيزيده إصراراً لتحقيق المصالحة وتكرار زياراته لقطاع غزة لإنجازها على أرض الواقع.

ودعت الناطقين باسم الفصائل كافة، للتحلي بخطاب هادئ ورصين بعيداً عن لغة التحريض بهدف قطع الطريق على محاولات إفشال المصالحة، والمضي قدماً تجاه الوحدة الوطنية وحماية مصالح ومقدرات شعبنا.