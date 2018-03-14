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الاحتلال يخطر بوقف البناء في 5 منازل غرب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:01 - 14 مارس 2018
الاحتلال يخطر بوقف البناء في 5 منازل غرب بيت لحم الاحتلال يخطر بوقف البناء في 5 منازل غرب بيت لحم
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سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اخطارات بوقف البناء في منازل قيد الانشاء ببلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، بأن قوات الاحتلال سلمت 5 مواطنين اخطارات بوقف البناء في منازلهم، التي تقع في منطقتي صبيحة الفوقا، وواد النعمان، وهم: هشام أحمد نجاجرة ، ومأمون عيسى فنون، وساهر عدنان نجاجرة ، وامجد يوسف نجاجرة ، وفارس محمد نجاجرة؛ بحجة عدم الترخيص.

وأشار فنون، إلى أن قوات الاحتلال تمارس تصعيدا واضحا بحق أهالي البلدة، وممتلكاتهم، تتمثل بسلب الارض، واخطارات بوقف البناء، عدا عن عمليات الاقتحامات المتكررة، ودهم المنازل، واعتقال مواطنين.

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