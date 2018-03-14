مهجة القدس والعمل النسائي للجهاد تنظمان زيارات لعائلات الشهداء والأسرى في غزة

نظمت مؤسستا مهجة القدس للشهداء والأسرى ودائرة العمل النسائي التابعتان لحركة الجهاد الإسلامي، سلسلة زيارات لعائلات عدد من الشهداء والأسرى والجرحى، في كافة محافظات قطاع غزة، خلال شهر فبراير الماضي.

وأكد أ. ياسر مزهر من لجنة الفعاليات بالمؤسسة "أن هذه الزيارات تأتي من باب التواصل مع أسر الشهداء والأسرى، وتأكيداً على الاعتزاز بهذه العائلات التي قدمت التضحيات، ووفاء لهم ولتضحياتهم.

وأوضح مزهر أن التواصل مع أسر الشهداء والأسرى ما هو إلا أقل واجب يمكن تقديمه لهم، حيث لا يمكن لأحد من الناس أن يوفيهم حقهم بعد أن قدموا دماءهم وأرواحهم رخيصة في سبيل الوطن.

من جانبها، أوضحت مسؤولة دائرة العمل النسائي برفح، إيمان عامر، أن زيارة أهالي الشهداء تمثل أهم أولويات عمل اللجنة الاجتماعية بالدائرة، كونهم ضحُّوا بأرواحهم واختاروا طريق الحقِّ من أجل دينهم ووطنهم لإعلاء راية الجهاد والمقاومة وتأكيدهم على أن الدم الطريق الأول للنصرِ والتحرير".

وبينت عامر أن أعضاء العمل النسائي انتشروا في جميع مناطق محافظة رفح، وزاروا أهالي الشهداء في ذكرى استشهادهم، وأكدوا لهم أن هذه الذكرى علامةً لانتصارهم وصوابية الطريق الذي سلكوه، وأنَّ دماءهم ستبقى وقوداً للأجيال القادمة.

وعبر أهالي الشهداء والجرحى والأسرى عن تقديرهم لهذه الزيارات، التي تؤكد على وفاء حركة الجهاد الإسلامي لتضحيات هذه العوائل المجاهدة.

وفي ختام الزيارات قدمت مؤسسة مهجة القدس والعمل النسائي دروع محبة ووفاء تكريما وتقديراً ووفاءً لتضحيات أبنائهم الأبطال.