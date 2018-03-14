زوجة القيادي أبو عكر: محاكم الاحتلال ظالمة وتنفذ رغبة الشاباك

قالت زوجة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير الشيخ بسام عبد الرحمن أبو عكر (54 عامًا) من مخيم عايدة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة إنها تؤيد زوجها في معركته النضالية بمقاطعة محاكم الاحتلال كونها محاكم ظالمة لا تحكم بالعدل بل تنفذ إرادة ورغبة الشاباك.

وأضافت أبو عكر خلال حديثها لإذاعة صوت الأسرى، أن الاعتقال الإداري لا أخلاقي وتعسفي بدون تهمة، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال ومحاكمها جددت اعتقال زوجها الإداري للمرة الثالثة على التوالي لثنيه عن معركة الدفاع عن الأرض والهوية والوطن.

وأكدت أنها تلقت خبر التجديد بكل هدوء لأن زوجها معتقل سابق، ولأنه كأي فلسطيني يدفع ضريبة الانتماء للقضية والوطن.

وذكرت أن زوجها أسير سابق أمضى قرابة 23 عامًا في سجون الاحتلال، آخرها 12 عامًا متواصلًا، قبل أن يعاد اعتقاله في 27 يوليو 2017 ويحول إلى الإداري.

وطالبت زوجة أبو عكر بتنظيم فعاليات مساندة للإداريين في خطواتهم النضالية كونهم معتقلين دون وجه حق ويدافعون عن وطنهم.

يشار إلى أن القيادي أبو عكر متزوج ولديه سبعة من الأبناء، وحاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية.