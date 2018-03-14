"التواصل الاجتماعي" تنعى العالم البريطاني هوكينغ المناصر للقضية الفلسطينية

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بخبر وفاة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، لما له من مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي، وأخرى تعليمية وأكاديمية.
وأعلنت عائلة هوكينغ، عن وفاة ستيفن الذي يعاني من التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عصبي انتكاسي يصيب الخلايا العصبية الحركية لدى الشخص البالغ، وقد تسبب له بالشلل وجعله لا يستطيع التكلم الا بواسطة جهاز كومبيوتر بصوت اصطناعي تحول إلى سمة مميزة له.
هوكينغ العاجز جسدياً، شارك في حملة المقاطعة بإلغاء زيارة كانت مقررة إلى "إسرائيل" عام2003 لحضور مؤتمر علمي، ما أغضب "الإسرائيليين" بوصفهم له بـ"الرجل بالمنافق"، واعتبار قراراه عملا شائناً.
واعتبر البعض عدول هوكينغ (71 عاما) عن حضور المؤتمر مؤشرا على تأييده حملة المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية التي تقودها اللجنة البريطانية من أجل الجامعات الفلسطينية.
"فلسطين اليوم" رصدت العديد من التغريدات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها:
#ستيفن_هوكينج دافع عن الحق الفلسطيني كما لم يفعل الكثير من دعاة التطبيع مع العدو الصهيوني...#فلسطين حق يعرفه كل الأحرار.. pic.twitter.com/FhkJiB4sZR— أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) ١٤ مارس، ٢٠١٨
مش كتير بفهم بالعلوم والفيزياء بس بعرف انه هذا الشخص فاد البشرية كثير بعلمه وبعرف انه صاحب مبدأ وبعرف انه أخلاقه عالية...الرحمة والسلام لروحك— نيكولاس خوري (@nikolasskhoury) ١٤ مارس، ٢٠١٨
"ستيفين هوكينغ"#StevenHawking pic.twitter.com/mzZzwMxvGw
يُعتبر من أعظم العلماء في عصرنا الحالي.. وفاة عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ عن 76 عاماً— Dr Lamis (@dr_lamis3) ١٤ مارس، ٢٠١٨
انضم للمقاطعه لإسرائيل تضامناً مع فلسطين
كل التحيه لك وسلام علي روحك
https://t.co/wSjvrLCKDJ#StephenHawking pic.twitter.com/MqyeuxKbuv
وفاة عالم الفيزياء الأشهر #ستيڤين_هوكينج عن عمر ٧٦ عام— Fady EL Derdesawy (@fadydrd) ١٤ مارس، ٢٠١٨
توقع الأطباء وفاته بعد عامين فقط من إصابته بمرض العصبون الحركي في عام 1963
أيَّد #ستيفن_هوكينج حركة مقاطعة اسرائيل @BDS_Arabic في موقف داعم للحق الفلسطيني#stephenhawking pic.twitter.com/9VkoasCF5b
مات ستيف هوكينج والقليل منا يعلم أنه أعلن تأيده للقضية الفلسطينية#stephenhawking— عبدالله النعمي (@Dr_A_Alneami) ١٤ مارس، ٢٠١٨
أيد القضية من منطلق الإنسانيةوالعدل ولم ينتظر شكر ولا ثناء من أحد pic.twitter.com/wxYtaadr5F
وكان العالم البريطاني أعلن عن إطلاق حملة كبيرة لتمويل طلاب وعلماء الفيزياء الفلسطينيين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يتابعه أكثر من 3.8 ملايين شخص من حول العالم.
وكان هوكينغ يعاني من التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عصبي انتكاسي يصيب الخلايا العصبية الحركية لدى الشخص البالغ وقد تسبب له بالشلل، وعطل النطق عنده إلا بواسطة جهاز حاسوب بصوت اصطناعي تحول إلى سمة مميزة له.
ويعرف عن هوكينغ أنه شخص استثنائي، فهو يعدّ أحد أذكى علماء الفيزياء النظرية، منذ عالِم الفيزياء الشهير البرت أينشتاين، وقد حصل على 12 درجة فخرية، وعلى وسام الفروسية برتبة قائد، كما أنه مُنح عام 2009 وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى جائزة تمنح لمدني في الولايات المتحدة.