"التواصل الاجتماعي" تنعى العالم البريطاني هوكينغ المناصر للقضية الفلسطينية

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بخبر وفاة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، لما له من مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي، وأخرى تعليمية وأكاديمية.

وأعلنت عائلة هوكينغ، عن وفاة ستيفن الذي يعاني من التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عصبي انتكاسي يصيب الخلايا العصبية الحركية لدى الشخص البالغ، وقد تسبب له بالشلل وجعله لا يستطيع التكلم الا بواسطة جهاز كومبيوتر بصوت اصطناعي تحول إلى سمة مميزة له.

هوكينغ العاجز جسدياً، شارك في حملة المقاطعة بإلغاء زيارة كانت مقررة إلى "إسرائيل" عام2003 لحضور مؤتمر علمي، ما أغضب "الإسرائيليين" بوصفهم له بـ"الرجل بالمنافق"، واعتبار قراراه عملا شائناً.

واعتبر البعض عدول هوكينغ (71 عاما) عن حضور المؤتمر مؤشرا على تأييده حملة المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية التي تقودها اللجنة البريطانية من أجل الجامعات الفلسطينية.

"فلسطين اليوم" رصدت العديد من التغريدات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها:

#ستيفن_هوكينج دافع عن الحق الفلسطيني كما لم يفعل الكثير من دعاة التطبيع مع العدو الصهيوني...#فلسطين حق يعرفه كل الأحرار.. pic.twitter.com/FhkJiB4sZR — أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) ١٤ مارس، ٢٠١٨

مش كتير بفهم بالعلوم والفيزياء بس بعرف انه هذا الشخص فاد البشرية كثير بعلمه وبعرف انه صاحب مبدأ وبعرف انه أخلاقه عالية...الرحمة والسلام لروحك



"ستيفين هوكينغ"#StevenHawking pic.twitter.com/mzZzwMxvGw — نيكولاس خوري (@nikolasskhoury) ١٤ مارس، ٢٠١٨

يُعتبر من أعظم العلماء في عصرنا الحالي.. وفاة عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ عن 76 عاماً

انضم للمقاطعه لإسرائيل تضامناً مع فلسطين

كل التحيه لك وسلام علي روحك

https://t.co/wSjvrLCKDJ#StephenHawking pic.twitter.com/MqyeuxKbuv — Dr Lamis (@dr_lamis3) ١٤ مارس، ٢٠١٨

وفاة عالم الفيزياء الأشهر #ستيڤين_هوكينج عن عمر ٧٦ عام

توقع الأطباء وفاته بعد عامين فقط من إصابته بمرض العصبون الحركي في عام 1963

أيَّد #ستيفن_هوكينج حركة مقاطعة اسرائيل @BDS_Arabic في موقف داعم للحق الفلسطيني#stephenhawking pic.twitter.com/9VkoasCF5b — Fady EL Derdesawy (@fadydrd) ١٤ مارس، ٢٠١٨

مات ستيف هوكينج والقليل منا يعلم أنه أعلن تأيده للقضية الفلسطينية#stephenhawking



أيد القضية من منطلق الإنسانيةوالعدل ولم ينتظر شكر ولا ثناء من أحد pic.twitter.com/wxYtaadr5F — عبدالله النعمي (@Dr_A_Alneami) ١٤ مارس، ٢٠١٨

وكان العالم البريطاني أعلن عن إطلاق حملة كبيرة لتمويل طلاب وعلماء الفيزياء الفلسطينيين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يتابعه أكثر من 3.8 ملايين شخص من حول العالم.

وكان هوكينغ يعاني من التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عصبي انتكاسي يصيب الخلايا العصبية الحركية لدى الشخص البالغ وقد تسبب له بالشلل، وعطل النطق عنده إلا بواسطة جهاز حاسوب بصوت اصطناعي تحول إلى سمة مميزة له.

ويعرف عن هوكينغ أنه شخص استثنائي، فهو يعدّ أحد أذكى علماء الفيزياء النظرية، منذ عالِم الفيزياء الشهير البرت أينشتاين، وقد حصل على 12 درجة فخرية، وعلى وسام الفروسية برتبة قائد، كما أنه مُنح عام 2009 وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى جائزة تمنح لمدني في الولايات المتحدة.