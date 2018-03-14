لبنانية تلد 6 توائم.. طبيعياً

أنجبت سيدة لبنانية، 6 أطفال توائم (3 فتيان و3 فتيات) في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، في الأشرفية. ما يعد حالة عالمية نادرة، كون الأم لم تخضع لأي علاج أو تلقيح اصطناعي.

وفي التفاصيل، فإن العائلة المكونة من أم وأب و4 أولاد، التي انضم إليها اليوم 6 أطفال دفعة واحدة، لم تخطط لهذا الحمل الذي شكل صدمة لكلي الوالدين، وامتزجت لديهما مشاعر الفرح والخوف كون الأم تحمل كل هذه الأجنة في أحشائها، وهي التي أنجبت 3 مرات سابقاً بعمليات قيصرية.

وقد تابع الحالة الطبيب المتخصص في طب وجراحة الجنين ومتابعة الحمل المتعثر الدكتور نديم الحجل في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، الذي قرر إجراء عملية التوليد في الشهر السابع من الحمل بسبب نوبات الطلق المبكر وعدد الجراحات القيصرية السابقة.

أما الأجنة الستة، فسيمكثون في الأسابيع المقبلة في قسم حديثي الولادة لتخطي مخاطر وعواقب الولادة المبكرة، وهم في حالة صحية مستقرة.