خفر السواحل الليبي ينقذ 119 مهاجرا منهم 4 مصريين

أعلنت خدمة خفر السواحل الليبية، الثلاثاء ، أنها تمكنت، في عمليتين منفصلتين، من إنقاذ 119 مهاجرا غير شرعي غرب عاصمة ليبيا طرابلس بينهم 4 مصريين.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، إن دورية تابعة لحرس خفر السواحل أنقذت 98 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه وسط أجواء بحر مضطرب.

وأضاف العميد قاسم أن "العملية تمت في أجواء كادت تتسبب في غرق قارب المهاجرين الذي كان يبعد 21 ميلا بحريا شمال بلدة أبوكماش قرب مدينة زوارة"، وأشار إلى أنهم من جنسيات إفريقية مختلفة.

وتابع قاسم أن خفر السواحل نفذ عملية ثانية تم نتيجتها إنقاذ 21 مهاجرا قبالة ساحل مدينة صبراتة، التي تبعد حوالي 75 كيلومترا غرب العاصمة.

وأوضح المتحدث باسم البحرية الليبية أن المهاجرين هم 17 بنغاليا و4 مصريين، مضيفا أن العملية تمت على مسافة 21 ميلا بحريا شمال صبراتة.

وذكر قاسم أنه تم نقل جميع المهاجرين، الذين جرى إنقاذهم في العمليتين، إلى قاعدة طرابلس البحرية، ومن ثم تسلميهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتاجوراء بضواحي العاصمة.