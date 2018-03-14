اليوم : ميركل تبدأ ولاية رابعة

تبدأ المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأربعاء، ولايتها الرابعة في هذا المنصب بتأخير ستة أشهر عن موعدها.

ومن المقرر أن ينتخب النواب الذين تم انتخابهم في 24 سبتمبر، ميركل مستشارة قبل ظهر الاربعاء، ثم ستقسم اليمين قبل أن تعقد أول اجتماع حكومي .

ويفترض أن تقوم ميركل في الواقع بمطمئنة شركائها بشأن قدرتها على التحرك بينما يهز "بريكست بريطانيا" وانطواء بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على نفسها والشعبية المتزايدة للأحزاب المناهضة للنظام الأوروبي القائم.

ويحتل اصلاح الاتحاد الاوروبي أولوية في برنامج عمل الحكومة الالمانية. وقد وعدت ميركل بالإسراع في أن تعيد لألمانيا "صوتها القوي" في اوروبا.