أمن السلطة يعيد إسرائيليا دخل الخليل "بالخطأ"

سلّمت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الثلاثاء، سلطات الاحتلال مستوطنا دخل مدينة الخليل.

وقالت القناة السابعة العبرية، "إن إسرائيليا دخل بمركبته اليوم أحد أحياء مدينة الخليل عن طريق الخطأ، قبل أن تقوم قوة أمنية فلسطينية بتخليصه من المكان وتسليه لجيش الاحتلال بسلام".

ويحظر على الإسرائيليين دخول مناطق السلطة الفلسطينية المصنفة "أ" (وفق اتفاقية أوسلو بين رام الله وتل أبيب).

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، نصبت سلطات الاحتلال يافطات كبيرة تحدد المناطق "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وتحذر الإسرائيليين من الدخول إليها بموجب القانون، تجنبًا لتعرضهم إلى هجمات كما حدث خلال انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية أيلول/ سبتمبر 2000).

ويحذر مراقبون من أن يكون هؤلاء الإسرائيليين عناصر في وحدة "المستعربين" الخاصة الناشطة في عمليات اعتقال واغتيال طالت مئات المقاومين الفلسطينيين.