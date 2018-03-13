روما يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب شختار

قاد المهاجم البوسني إيدين دجيكو فريقه روما للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 52 في شباك فريق شاختار دونيتسك في إياب دور الـ16 من البطولة على الملعب الأوليمبي بالعاصمة روما، وكان فريق العاصمة خسار مباراة الذهاب 1/2 لكنه تأهل بفضل الهدف الذي سجله خارج الأرض.

انطلقت المباراة بمحاولة سريعة من روما، بعد كرة وصلت داخل منطقة الجزاء إلى ناينجولان الذي مهدها إلى إيدين دجيكو، والذي سددها ولكنها ذهبت ضعيفة بين يدي الحارس بياتوف.

لكن بعد تلك البداية المُبشرة لروما، سيطر فريق شاختار على الكرة، والذي حصل على كثير من الركنيات لكنه لم ينجح في استغلالها، وفي الدقيقة 24 صنع روما محاولة جديدة عن طريق كرة عرضية أرضية من كولاروف لإيدين دجيكو، ولكن حارس شاختار خرج في الوقت المناسب لالتقاط الكرة.

ورد شاختار بتسديدة عبر البرازيلي تايسون في الدقيقة 28 من حوالي 23 ياردة ولكنها علت العارضة بقليل، ثم كاد شاختار يتقدم في النتيجة عند الدقيقة 33، بعد خطأ من فيديريكو فازيو أمام فيريرا مهاجم شاختار الذي استخلص الكرة منه، وانطلق لينفرد بمرمى الحارس آليسون ولكن تسديدته في النهاية لم تكن دقيقة بعد مضايقة من المدافع الأرجنتيني وذهبت بعيدة للغاية عن المرمى.

وحاول روما صناعة فرص جديدة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكنه اكتفى بتسديدة من بيروتي بيمناه لم تكن قريبة كثيرًا من الثلاث خشبات لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وعند بداية الشوط الثاني، نجح روما في التقدم بالنتيجة عند الدقيقة 52 بعد تمريرة رائعة من دي روسي ضرب بها النظام المحكم لدفاع شاختار وانفرد إيدين دجيكو بالحارس بياتوف قبل أن يضع الكرة بين قدميه لتذهب في طريقها باتجاه شباك الفريق الأوكراني.

حصل روما على دفعة معنوية كبيرة، وسدد دييجو بيروتي كرة قوية أخرى باتجاه الحارس بياتوف الذي أمسك الكرة على مرتين، بينما تقدم شاختار للأمام للبحث عن هدف التعديل.

وكاد إيدين دجيكو يضيف الهدف الثاني في مرتين، فكانت المرة الأولى عبر تسديدة بيمناه من على حدود المنطقة اصطدمت بمدافع شاختار وعلت عارضة بياتوف بقليل، وفي المرة الثانية في الدقيقة 67 من خلال هجمة مرتدة قادها بيروتي الذي مرر له الكرة في الوقت المناسب، قبل أن يسددها البوسني بيسراه لكنها كانت بعيدة عن المرمى هذه المرة.

وصنع كولاروف فرصة أخرى عند الدقيقة 73 للبديل جيرسون بعرضية من الجهة اليسرى لليمنى، لكن البرازيلي سدد الكرة في جسد مدافع شاختار وذهبت لتكون سهلة ليسترجعها فريق شاختار.

وفي ربع الساعة الأخيرة عمل روما على تهدئة رتم المباراة، ونجح دجيكو في استخلاص أحد الكرات من المدافع أورديتس الذي اضطر لإيقاف المهاجم البوسني، ليشهر الحكم مالينكو البطاقة الحمراء في وجه مدافع شاختار ليُكمل الفريق الأوكراني بقية المباراة بعشرة لاعبين فقط.

شهدت الدقائق الأخيرة تقدم كامل للاعبي شاختار لمناطق روما، في محاولة لتسجيل هدف التعادل والتأهل، وأتيحت لشاختار فرصة من ضربة حرة مباشرة على بعد 28 متر ولكن البديل آلان باتريك سددها في الحائط البشري للاعبي روما في الدقيقة 88، ثم تماسك فريق روما في الدقائق الأخيرة ليحقق تأهل تاريخي إلى ربع نهائي دوري الأبطال بقيادة المدرب إيزيبيو دي فرانشيسكو.