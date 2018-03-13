لاعب ريال مدريد ينتظر الفرصة من زيدان

استعاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، سلاحًا دفاعيًا، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وعانى دفاع ريال مدريد، في الموسم الجاري من كثرة الإصابات التي أبعدت اللاعبين عن المشاركة مع الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن خيسوس فاييخو، مدافع ريال مدريد عاد للمشاركة في تدريبات الفريق الملكي بصورة منتظمة، وينتظر الحصول على فرصة اللعب بالمباريات المقبلة بعدما استبعد في الأسابيع الماضية بقرار فني من زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاييخو يعتبر أقل لاعب مشاركة مع ريال مدريد من حيث عدد الدقائق، في الموسم الجاري بـ554 دقيقة، بسبب كثرة الإصابات إضافة إلى وجود الثلاثي سيرجيو راموس وناتشو فيرنانديز ورافاييل فاران.

يشار إلى أن فاييخو عاد لريال مدريد في مطلع الموسم الجاري بعد موسم على سبيل الإعارة مع آينتراخت فرانكفورت الألماني.