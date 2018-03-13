شباب خان يونس يقترب من حصد لقب الدوري الفلسطيني

اقترب شباب خان يونس، من التتويج بلقب دوري الوطنية موبايل الفلسطيني لأندية قطاع غزة، للمرة الثانية في تاريخه.

وأهدر خان يونس، فرصة حسم لقب الدوري، مع نهاية الجولة العشرين، بعد تعادله السلبي أمام جاره الاتحاد، ليتأجل إعلان التتويج، لأسبوع آخر.

وبات شباب خان يونس، بحاجة لنقطة من مباراتيه المتبقيتين، بينما سينتظر الاتحاد، لمواجهته الحاسمة أمام الأهلي، لحسم مسألة البقاء في ظل فارق الـ 3 نقاط بين الناديين، حيث يملك الاتحاد 19 نقطة في المركز العاشر.

واستغل خدمات رفح، تعثر الشباب بالتعادل السلبي ليضغط عليه، من خلال الفوز الثمين على القادسية، ليقلص الفارق بينهما إلى 4 نقاط، حيث ارتفع رصيد الشباب عند 42 نقطة، بينما ارتفع رصيد خدمات رفح عند 38 نقطة.

وابتعد نادي الصداقة، حامل اللقب في الموسم الماضي، عن سباق المنافسة، بعد خسارته أمام مضيفه شباب رفح، بهدف نظيف، حيث تجمد رصيد الفريق عند 35 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد شباب رفح عند 28 نقطة في المركز السابع.

واستعاد نادي غزة الرياضي، المركز الرابع، بانتصار كاسح على الأهلي، بنتيجة 6-2، ليرفع الفريق رصيده عند 29 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات على فريقي اتحاد الشجاعية وشباب جباليا، بينما تأزم موقف الأهلي في المركز الـ 11 وقبل الأخير، بتجمد رصيده عند 16 نقطة.

واقترب خدمات الشاطئ، من منطقة الأمان، والبقاء بفوز مهم ومثير على اتحاد الشجاعية، بنتيجة 3-2، حيث يدين الفريق، بالفضل لنجمه وهداف الدوري، سليمان العبيد.

وبات خدمات الشاطئ، بحاجة لنقطة واحدة من المباراتين الأخيرتين، لتأمين البقاء الرسمي في الدوري.

وحقق شباب جباليا، فوزًا كبيرًا على الهلال، بنتيجة 3-0، في مباراة ترتيبية، بعد ضمان الفريقين للبقاء.