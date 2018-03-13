عباس يشن هجوما على حكومة غزة بعد التفجير الذي استهدف موكب الحمدلله

شن رئيس السلطة محمود عباس مساء الثلاثاء هجوماً على حكومة غزة بعد التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في قطاع غزة صباح اليوم.

وحمل عباس حكومة غزة المسؤولية الكاملة عن عملية الاستهداف.

وقال عباس خلال تهنأته لرئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات بسلامتهما وذلك بمكتبه في رام الله: "إن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في قطاع غزة جريمة مخطط لها ومعروفة الأهداف والمنفذين، وتنسجم مع كل المحاولات للتهرب من تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة عملها في القطاع، وإفشال المصالحة".

وأكد، أن عملية الاستهداف تلتقي مع الأهداف المشبوهة لتدمير المشروع الوطني بعزل غزة عن الضفة الغربية، لإقامة دولة مشبوهة في القطاع.

وشدد على أن هذه المحاولات لن تنال من معنويات الشعب والقيادة الفلسطينية، وتصميمها على تحقيق الوحدة، والتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة.

وأشاد عباس، بالموقف المسؤول والشجاع والثبات الذي أبداه رئيس الوزراء، ورئيس المخابرات العامة، في إتمام الهدف الذي ذهبا من أجله للقطاع، للتخفيف من معاناة شعبنا هناك.