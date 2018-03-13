غرينبلات يزعم: مؤتمر البيت الأبيض يهدف لبحث "سعادة" سكان غزة

عقد اليوم الثلاثاء في البيت الابيض مؤتمراً خاصاً بادر لعقده المبعوث الامريكي للشرق الاوسط جايسمون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.

ويهدف المؤتمر، وفقاً لغرينبلات، لإيجاد حلول للوضع الانساني الصعب في قطاع غزة. وحضر المؤتمر ممثل عن "اسرائيل"، الحكام العسكري للضفة الغربية، الجنرال بولي موردخاي ومندوبين عن الدول الاوروبية والدول العربية والبحرين ومصر والأردن وقطر.

وتطرق غرينبلات للتفجير قرب موكب رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله قائلا: "دائما هناك مخاطر مرتبطة بالجهود المبذولة لحل الازمة".

وقال: " الحدث في غزة اليوم يثبت بأن حماس غير مؤهله للسيطرة على قطاع غزة، فلا يجب ان تمنع السلطة الفلسطينية من الدخول لقطاع غزة وعلى المجتمع الدولي دعم السلطة الفلسطينية".

واعرب غرينبلات عن أسفه لعدم حضور السلطة الفلسطينية المؤتمر بسبب اعلان امريكا القدس عاصمة لــ "اسرائيل"، و أضاف: " نحن هنا لا نبحث امر سياسي بل نبحث امور تخص صحة وسعادة سكان قطاع غزة والتأثير على الفلسطينيين والاسرائيليين والمصريين"، كما قال.

ودعا غرينبلات ممثلي الدول التي حضرت المؤتمر للقيام بجولة في قطاع غزة ليس فقط للوقوف على الوضع الانساني في القطاع بل ايضا للوقوف على الانفاق قائلا: "لقد رأيت الانفاق التي بنتها حماس وبقايا الصواريخ التي تطلق من أجل قتل الإسرائيليين، فالجولة ضرورية ليتم فهم الوضع المعقد والكارثي في غزة".

واضاف قائلا: "عندما نتحدث عن غزة فيجب ان نطرح قضية انسانية اخرى، فعلى حماس اعادة الجنود الإسرائيليين الاسرى لديها، فسوف اكون مسرورا للتعاون لحل تلك المشكلة الانسانية".