"شهداء الأقصى" تطالب أمن غزة بالقبض على منفذي تفجير الحمد الله

طالبت كتائب شهداء الأقصى –جيش العاصفة- الذراع العسكري لحركة فتح، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بسرعة إلقاء القبض على الجهة التي تقف خلف تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وتقديمهم للعدالة.

ودعت الكتائب في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، جميع الفصائل للوقوف عند مسؤولياته وإنجاز ملف المصالحة بأسرع وقت لنمرر فرصة تدمير جهود المصالحة.

وأكدت، أن المستفيد من هذا الوضع القائم هو الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يسعى إلى تدمير المصالحة وفصل غزة عن الضفة وخلق الفتن بين شطري الوطن.

وقالت الكتائب في بيانها: "إن فتح دوماً حريصة على الوحدة وأن الاحتلال سيفشل في كل مخططاته لأن عزيمة شعبنا اقوى من الظلم والطغيان".

وفي ذات السياق استنكرت كتائب شهداء الأقصى، اقتحام قوات الاحتلال سجن النقب والاعتداء على المعتقلين محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة اسرانا البواسل.