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عباس يصدر قراراً يمنع قيادات فتح و وزراء الحكومة من التوجه لغزة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:33 - 13 مارس 2018
الرئيس محمود عباس الرئيس محمود عباس
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ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أصد اليوم الثلاثاء، قراراً بمنع قيادات حركة فتح ووزراء الحكومة من التوجه إلى قطاع غزة، و ذلك بعد التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الحكومة، رامي الحمد الله لدى وصوله الى قطاع غزة صباح اليوم.

و بحسب المصادر، فإن عباس ينوي عقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام القادمة لأخذ قرارات مناسبة حول التفجير، الذي وصفه بالخطير.

و فور وقوع التفجير، حملت الرئاسة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذا التفجير على موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة والمرافقين لهما.

 

 

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