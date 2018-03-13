عباس يصدر قراراً يمنع قيادات فتح و وزراء الحكومة من التوجه لغزة

ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أصد اليوم الثلاثاء، قراراً بمنع قيادات حركة فتح ووزراء الحكومة من التوجه إلى قطاع غزة، و ذلك بعد التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الحكومة، رامي الحمد الله لدى وصوله الى قطاع غزة صباح اليوم.

و بحسب المصادر، فإن عباس ينوي عقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام القادمة لأخذ قرارات مناسبة حول التفجير، الذي وصفه بالخطير.

و فور وقوع التفجير، حملت الرئاسة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذا التفجير على موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة والمرافقين لهما.