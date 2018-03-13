"جامعة القدس" تكرّم طلبتها المتفوقين في برنامج الدراسات الثنائية

كرمت جامعة القدس طلبة الدراسات الثنائية المتفوقين في الفصل الأول من العالم الأكاديمي 2018/2017 في برامج الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، و د. ريتشل فولتس من الممثلية الألمانية والسيدة كيرستن فرايمان من وكالة التعاون الألماني GIZ، وممثلين عن الشركات التي يتدرب بها الطلبة وأهالي الطلبة. وتخلل الحفل تكريم شركة Smart Home Group وشركة Sultan Smart Technology على تبرعاتهم السخية لمختبرات الجامعة.

وافتتح الحفل بكلمة نائب رئيس الجامعة التنفيذي أ.د. حسن دويك الذي بارك للطلبة تفوقهم، وأثنى على البرنامج المدعوم من الحكومة الألمانية قائلا: "يعتبر برنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس الأول من نوعه في الشرق الأوسط ، وسيسهم بشكل فاعل في حل مشكلة البطالة في فلسطين، من خلال دمجه الجانبين النظري والعملي في التعليم.

بدورها، أثنت د. ريتشل فولتس من الممثلية الألمانية على قدرة وجاهزية البرنامج لشحذ القدرات العملية للطلبة لينخرطوا بسهولة في سوق العمل ، وعبرت عن فخر الممثلية الألمانية بكونها طرفاً داعماً للبرنامج، وأضافت أن الممثلية ترى نموذج الدراسات الثنائية في جامعة القدس كتجربة رائدة وناجحة، وعبرت عن رغبة الممثلية بالاستمرار بالدعم للبرنامج.

في كلمته، بارك عميد الدراسات الثنائية أ.د. صلاح الدين عودة جهود القائمين على البرنامج في إصرارهم على إنشائه وإنجاحه، وتقدم بالشكر لفريق ومدراء الدراسات الثنائية وهنأ الطلبة على تفوقهم متمنياً لهم المزيد من التميز والإبداع.

من جهتها ألقت الطالبة آية دعدوع كلمة الطلبة المتفوقين متحدثة عن تجربتها في البرنامج وعن أثره في تطوير مهاراتها العملية والحياتية ومهاراتها في اللغة الإنجليزية وشكرت أهلها ومدرسيها وشركتها والبرنامج على دعمهم الدائم لها وللطلبة الآخرين.

واختتم الحفل بتكريم طلبة الدراسات الثنائية على إنجازاتهم.





