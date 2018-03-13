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ألف جندي أمريكي من المارينز تدربوا على حرب أنفاق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:06 - 13 مارس 2018
قوات المارينز قوات المارينز
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كشفت صحيفة معاريف "الإسرائيلية" مساء اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ألف جندي من قوات المارينز في الجيش الأمريكي تدربوا مع قوات الجيش "الإسرائيلي" لواء المظليين على اندلاع الحرب داخل مناطق سكنية، إضافة إلى حرب الأنفاق.

وأطلقت قوات الاحتلال على المناورة العسكرية المشتركة اسم (كايا غرين) وهي ضمن المناورات المشتركة التي أطلق عليها سابقاً (جينفر كوبرا).

وأكدت الصحيفة في تقريرها الصادر مساء الثلاثاء، أن القوات الأمريكية ستصل "إسرائيل" في أي حرب قادمة لتعزز منظومة الدفاعات الجوية "الإسرائيلية".

وقال الجنرال ماركوس مينس من قوات المارينز الامريكية: "لقد جئنا لإسرائيل للتدرب المشترك مع الجيش "الإسرائيلي" تمهيدا لعمل عسكري مشترك، وإن كُتب علينا القتال إلى جانب الجيش "الإسرائيلي" فسوف نكون لجانبه" وفقاً لقول الصحيفة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" وقوات المارينز الأمريكية تدربوا داخل موقع للتدريب في قاعدة تسهاليم التابعة لجيش الاحتلال، وأسس الموقع على أنه جزء من قطاع غزة وتدرب جنود المارينز على عمليات إنزال سري قرب الهدف عبر الانزال بالمروحيات من نوع v22 واستخدام المجنزرات.

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