"شظايا" تفجير الحمد الله تصل إلى مواقع التواصل

حالة من الاستياء والتذمر سادت وسائل التواصل الاجتماعي، جراء استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومرافقيه أثناء وصولهم لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وسط مخاوف وتداعيات كبيرة لدى الفلسطينيين قد تلحق المصالحة الفلسطينية المتعثرة أصلاً.

وأصيب سبعة أشخاص، صباح اليوم، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أثناء وصوله لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون" لافتتاح محطة الصرف الصحي شمال القطاع .

"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" رصدت آراء النشطاء على التواصل الاجتماعي، والذين عبروا عن امتعاضهم بعد #انفجار_غزة ومدى تأثيره على مستقبل المصالحة الفلسطينية.

أبو سلمية: المستفيد الوحيد من الانفجار الاحتلال وأدواته

الناشط أدهم أبو سلمية أكد في تغريدته على "توتير" أن الاحتلال وأدواته هو المستفيد من #انفجار_غزة، بقوله: "من يقف خلف انفجار غزة هو المستفيد منه بالضرورة، ولا أحد في غزة لا شعب ولا فصائل مستفيدة، المستفيد الوحيد من الانفجار الاحتلال وأدواته".

وكتبت الناشطة سندس: "تجارة الأزمات تزدهر، وصانعوا الانقسام يحاولون إجهاض المصالحة، متسائلة بقولها: "من المسئول عن هؤلاء الي بسرحوا ويمرحوا بالبلد؟".

عبد الحكيم: الشعب سيتجرع مرارة العبوة التي انفجرت

أما عبد الحكيم أشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيتجرع مرارة انفجار العبوة بغزة، قائلاً: "تعودنا في مثل هذه المواقف أن نشجب ونستنكر وندين ونتهم بعضناً البعض، فحماس تحمل الأيدي الخفية التي لا تريد المصالحة، وفتح تحمل المسؤولية لنفس الأيدي والشعب سيتجرع مرارة العبوة التي انفجرت".

وأضاف الناشط خالد صافي: "ومثل ما صدرت آلاف البيانات تستنكر استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله نرجو نحن الشعب المطحون في غزة أن يصدر ولو بيان استنكار واحد لجريمة حصارنا لأكثر من 11 سنة".

الجفراوي: لو أننا تحت عقيدة متينة لما استطاع أحد أن يفعل كل ذلك

أما إيمان الجفراوي، غردت: "أدركت جيدا السياسة التي شاهدتها في مسلسل تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني!!!.. رحماك يا ربي ما زال هناك من الغثاء الكثير الكثير!! الأيدي الخفية التي تلعب والغثاء التي تصدق وتركب الموجة، مستدركة: "لو أننا تحت عقيدة متينة لما استطاع أحد أن يفعل كل ذلك مهما خطط ونفذ"!!.

أحمد: سندخل في دوامة جديدة والمستفيد الوحيد هو الاحتلال

ولفت الناشط أمجد أحمد، أن الاحتلال هو المستفيد من #انفجار_غزة، معلقاً: "كأنه كان ينقصنا خلافات واتهامات متبادلة من جديد؟؟؟!!! الآن سندخل في دوامة جديدة والمستفيد الوحيد هو الاحتلال كما كل مرة".