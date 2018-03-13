أعلن وزير الثقافية إيهاب بسيسو، اليوم الثلاثاء، عن اختيار الكاتب الصحفي حسن البطل، شخصية العام الثقافية.

وأدان بسيسو في كلمته، في الحفل الذي أقيم، في قصر رام الله الثقافي، وحضره عدد من السفراء وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعدد من الكتاب والفنانين الفلسطينيين، محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، في غزة.

وقام بسيسو برفقة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود إسماعيل، والنائب قيس عبد الكريم، بتسليم درع التكريم للكاتب حسن البطل، وقدم له الفنان وليد أيوم بروتريهين من تنفيذه يحملان صورة الكاتب.

وألقى رئيس اللجنة الثقافية في بلدية رام الله عمر عساف، كلمة لمناسبة اليوم الوطني للثقافة، الذي تم اختياره لكونه يوم ميلاد الشاعر الفلسطيني محمود درويش.

وتم عرض فيلم قصير عن حياة البطل بعد التكريم، ثم قدمت فرقة صابرين من القدس عددا من الأغاني التي لحنها الموسيقار سعيد مراد، وكتبها الشعراء الفلسطينيون محمود درويش وسميح القاسم وعبد اللطيف عقل وحسين البرغوثي.