القوى الوطنية والاسلامية تدين الاعتداء على موكب الحمد الله ومرافقيه

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية بشدة الاعتداء الإجرامي على موكب رئيس الوزراء ومرافقيه، محملة الاحتلال واعوانه المسؤولية الكاملة عن الجريمة.

وقالت القوى الوطنية والاسلامية في بيان صحفي لها، إن هذا الاعتداء يأتي في ظل العمل على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتذليل كل العقبات وصولاً لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية كصمام الأمان لمشروعنا الوطني، وصد جميع المحاولات الجارية للنيل من قضيتنا الوطنية وتصفية مشروعنا الوطني المرفوض شعبياً ووطنياً.

وطالبت الأجهزة الأمنية بغزة بضرورة الكشف السريع عن مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة وكشف خيوط الجريمة امام الجماهير .

ودعت القوى الوطنية والإسلامية، أبناء شعبنا الفلسطيني لتوجيه نضالهم ضد الاحتلال والاستمرار في العمل من أجل انجاز الوحدة الوطنية ومحاربة ظاهرة التطرف والعنف، والاستمرار في المقاومة ضد الاحتلال وداعميه، وصولاً لإنجاز حق العودة والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.