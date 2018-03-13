مهجة القدس: تشارك في انطلاق فعاليات يوم الجريح الفلسطيني

شاركت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الثلاثاء، بانطلاق فعاليات "يوم الجريح الفلسطيني" والتي تنظمها القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.

وانطلقت باكورة الفعاليات صباح اليوم بوقفة احتجاجية للجرحى في ساحة الجندي المجهول بحضور الجرحى وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية وتجمع المؤسسات.

ورفع المشاركون اللافتات التي تصف واقعهم، ومنها "جرحى نعم عاجزون لا"، "نحن الجرحى نؤكد عزمنا على المضي نحو القدس"، "من حقنا العلاج" و"من حقنا أن نحيا حياة كريمة".

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، في كلمة القوى الوطنية والإسلامية خلال التجمع، أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تنته.

وأضاف: "مستمرون بجراحاتنا وشهدائنا وأسرانا وحصارنا، وسنواجه المحتل، ونقف في وجه صفقة القرن، وسندفع مزيداً من الشهداء والأشلاء حتى النصر والتمكين".

وقال: "إن شعبنا قدم التضحيات منذ 70 عاماً، ومازال على طريق الحق والحرية والعدالة"، مبيناً أن تلك التضحيات ليست عبثاً أو ترفاً، وإنما كانت للتصدي لكل المحاولات التي تحاول النيل من القضية الفلسطينية، مختتماً بالقول "كل المحاولات الإسرائيلية لن تفلح بجعل فلسطين (إسرائيل) أو جعل القدس (أورشاليم)".

وعرضت القوى معاناة الجرحى ومطالبهم خلال هذه الوقفة ومنها مطالبة (م.ت.ف) وسلطتها الوطنية، وكافة المؤسسات المعنية بالجرحى والصحة وحقوق الإنسان بالوقوف عند مسئولياتهم تجاههم.

وطالبت برعاية شؤونهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية وضمان حياة كريمة لهم، والعمل الحثيث من أجل تقديم العلاج اللازم والأدوات المساعدة للجرحى، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن هم بحاجة لذلك ووضع حد لمعاناتهم المتزايدة .

يذكر أن يوم الجريح الفلسطيني قد تم إقراره في 13/3/1968م بمرسوم رئاسي موقع من الرئيس الراحل ياسر عرفات.