هنية والوفد المصري يشددان على ضرورة استمرار جهود المصالحة

تواصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مع الوفد الامني المصري المتواجدين حاليا في غزة وسط تأكيدات من الطرفين على ضرورة استمرار جهود المصالحة.

وأعرب هنية خلال تواصله مع رئيس الوفد المصري عن ادانته لما تعرض له موكب رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنَّ "الحدث يستهدفنا جميعا ويجب ان يزيدنا اصرارا وتمسكا بخيار المصالحة".

وأوضح هنية "أن حركته ومن منطلقها الوطني والاخلاقي والانساني تفرق بين الاختلاف السياسي والتباين في المواقف فيما يتعلق بأداء الحكومة وممارستها بشأن تطبيق تفاهمات المصالحة وانهاء ازمات ومشاكل غزة وبين مثل هذه الاحداث المعزولة والمرفوضة وطنياً".

واشار رئيس الحركة إلى أنَّ حركة حماس تدعم الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية التفجير".

وخلال تواصله مع الوفد الامني نبه هنية إلى ضرورة عدم تسرع الاخوة في حركة فتح في اتهام حركة حماس والتحلي بالمسؤولية الوطنية ومغادرة مربع المناكفة والجزافية في توزيع التهم، مشيراً إلى أن "د. رامي الحمد الله بجانب كونه رئيس الوزراء فهو ضيف على اهله واخوانه في غزة العزة الحريصة والامينة على دم كل فلسطيني في غزة او رام الله".

من جانبه، أعرب اللواء سامح رئيس الوفد عن تقديره لقرار مصر الشقيقة استمرار جهود الوفد لمهمته في القطاع على طريق تحقيق المصالحة وتذليل الصعاب التي تعترضها.