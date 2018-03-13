الاحتلال يزعم احباط تهريب معدات عسكرية لغزة

زعم الاحتلال الإسرائيلي احباطه لعملية تهريب شحنة معدات عسكرية، اليوم الثلاثاء، كان من المفترض أن تصل إلى قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية على وجه الخصوص.

وادعت هيئة المعابر التابعة لوزارة حرب الاحتلال، إحباط تهريب شحنة وصفتها بـ “الغير عادية” لمعدات عسكرية كان من المفترض أن تصل للمقاومة بغزة لاستخدامها في أي عمليات مستقبلية ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت الهيئة إن الشاحنة تشمل زي جيش الاحتلال وقبعات وسترات واقية من الرصاص لفرقة المدرعات 401 التابعة للجيش، بالإضافة إلى جهاز خاص بقيادة الجبهة الداخلية ومعدات أخرى تابعة للجيش، زاعمة أن هناك شبهات إلى الشحنة كانت في طريقها لحماس التي تخطط لهجوم باستخدام هذه المعدات.

وخلال الفترة الماضية ادعى الاحتلال أن الشاباك وأجهزة الأمن التابعة له تمكنت من احباط العديد من المعدات التي كان من المفترض أن تصل إلى المقاومة الفلسطينية في القطاع، في الوقت الذي تتهم دائماً حركة حماس بالوقوف وراء مثل محاولات التهريب.