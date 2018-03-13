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في قرار مفاجئ.. ترامب يقيل وزير خارجيته ريكس تيلرسون

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:06 - 13 مارس 2018
Trump and Tillerson Trump and Tillerson
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة نشرها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018، عن إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون من منصبه وتعيين مدير وكالة المخابرات المركزية مكانه.

وعاد تيلرسون صباح الثلاثاء إلى واشنطن بعد جولة إفريقية.

وكان الوزير المقال قد أعلن تقليص برنامج زيارته إلى إفريقيا للتعامل مع "أمور ملحة" في العاصمة الأميركية.

 

 

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