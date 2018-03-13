مفتي القدس يدين محاولة اغتيال الحمد الله وفرج

أدان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم الثلاثاء، محاولة الاغتيال، التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعدد من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية، اثناء دخولهم إلى المحافظات الجنوبية.

وقال الشيخ حسين، إنها محاولة جبانة ولن تؤثر في مسيرة أبناء شعبنا الفلسطيني والقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لإنهاء كل مظاهر الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني، الكفيلة بتحقيق كافة التطلعات والثوابت الفلسطينية على أرضنا الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس."

وطالب المفتي برص الصفوف، مؤكداً أن ذلك هو الرد الحقيقي والفعلي على هذه المؤامرات والمعوقات الرامية الى فرقة شعبنا الفلسطيني وعدم تحقيق أهدافه في الوحدة والحرية والاستقلال.