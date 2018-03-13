ماجد فرج: التفجير عملية جبانة تستهدف ضرب الوحدة ومن المبكر اتهام أحد

حمل رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عملية التفجير التي استهدفت موكب رئيس الوزراء، على معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، لحظة قدومه إلى غزة لافتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

وقال فرج في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "هذا التفجير عملية جبانة وعملية تستهدف أولاً ضرب وحدة الوطن، والإصرار على وحدة الوطن ثابت وسيبقى ثابت، رئيس الوزراء أكد مشروعه والرئيس يصر أن نبقى في غزة وننفذ الاجندة وبعد ذلك نغادر.

وحول تحميل المسؤولية لأي جهة، شدد على أن "من المبكر اتهام أحد ولكن من هو موجود يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة الأراضي".

وكان موكب رئيس الحكومة تعرض لعملية تفجير أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في عدد من سيارات الموكب المرافق للحمد الله وفرج.