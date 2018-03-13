معروف يدعو لتحري المصداقية وانتظار نتائج التحقيقات بتفجير موكب الحمد الله

قال مسؤول وزارة الإعلام في غزة سلامة معروف، إن الوزارة تابعت أداء وطريقة تعاطي وسائل الإعلام الفلسطينية مع حادثة الانفجار التي تزامنت مع مرور موكب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق رامي الحمد الله.

ورجح معروف إعلان نتائج التحقيقات خلال فترة وجيزة جداً، ومعرفة كافة التفاصيل هذا العمل الجبان، مؤكداً أن الأطراف المتورطة لن تكون بعيدة عن أصابع الاحتلال.

وأعرب معروف، عن أسفه من نشر روايات وأخبار كاذبة عبر بعض وسائل الإعلام، حول ما جرى خلال مرور موكب الحمد الله في شمال قطاع غزة، قبل إعلان نتائج التحقيقات من قبل وزارة الداخلية، مؤكدا أن الرابح الوحيد من أي إشكالية تحدث مابين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد هو الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو كان هناك شيء من الخصومة السياسية.

وبين معروف أن قطاع غزة شهد في الماضي محاولات لاغتيال شخصيات وقيادات هامة، مثل ما حصل مع مدير قوى الأمن في غزة اللواء توفيق أبو ىنعيم، وحادثة اغتيال الشهيد مازن فقهاء، ما يدل على أن الاحتلال يحاول ضرب البنية الأمنية في غزة.

وحذر من تساوق بعض وسائل الإعلام الفلسطينية مع رواية الاحتلال، من خلال توجيه اتهامات واضحة لبعض الجهات والأطراف الفلسطينية، معربا عن أسفه من تعاطي بعض الناطقين الرسميين لبعض الفصائل الفلسطينية.

وطالب معروف بضرورة عدم العودة إلى مربع المناكفات السياسية والاستقطاب الإعلامي التي تخدم فقط الاحتلال، وإحالة هذه التراشق الإعلامي إلى المحتل.

وأعرب عن أمله في تجاوز تبعات هذه الحادثة، التي سيتم الكشف عن خيوطها من قبل الأجهزة الأمنية الذي تتابع هذه الحدث منذ اللحظات الأولى وبشكل جدي، ولديها خطوط قوية للكشف عن الجناة والفاعلين المتورطين والتي لن تكون بعيدة عن أصابع الاحتلال.