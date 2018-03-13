انخفاض بنسبة 0.1% على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.1%، اليوم الثلاثاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 574 ألف دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 582.52 نقطة، منخفضا بنسبة 0.06 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.46%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، مع استقرار مؤشر قطاع الخدمات، وارتفاع مؤشر البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.39%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 281 ألف سهم، في 142 صفقة، ارتفع منها سهم 6 شركات، وانخفض سهم 6 شركات، واستقر سهم 6 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: الاتحاد للإعمار والاستثمار، والمجموعة الأهلية للتأمين، ومطاحن القمح الذهبي، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وبيرزيت للأدوية، وترست العالمية للتأمين.

والشركات الرابحة هي: البنك الإسلامي الفلسطيني، وفلسطين للاستثمار العقاري، وسند للموارد الإنشائية، والتأمين الوطنية، وبنك القدس، والقدس للمستحضرات الطبية.

واستقر سهم شركات بنك فلسطين، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو"، والاتصالات الفلسطينية، والفلسطينية للكهرباء، والتكافل الفلسطينية للتأمين، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.