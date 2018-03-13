الجبهة العربية والمجاهدين تدينان تفجير موكب الحمد الله

أدانت حركة المجاهدين اليوم الثلاثاء، استهداف موكب رئيس الحكومة رامي الحمدلله بعد دخوله محافظات غزة صباح اليوم.

ورفضت الحركة في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، التصريحات التوتيرية التي سارعت باتهام بعض الجهات في غزة بالمسؤولية عن الاستهداف دون التثبت.

وأكدت الحركة، أن المستفيد الاول من خلط الاوراق وهذه الاحداث هو العدو الصهيوني، داعيةً الكل الوطني لرص الصفوف لمواجهة المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على الإسراع في اتمام المصالحة الوطنية كرد عملي على محاولات تمزيق الصف الوطني الفلسطيني.

فيما استنكرت الجبهة العربية الفلسطينية صباح اليوم، العمل الإجرامي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية، مؤكدة أن هذا العمل هو تعطيل لمسيرة وجهود المصالحة الفلسطينية.

واعتبرت الجبهة، أن المستفيد من هذه الجريمة هو أعداء الشعب الفلسطيني التي تسعى إلى إبقاء الانقسام في الساحة الفلسطينية لإضعاف موقف شعبنا في مواجهة التحديات المفروضة عليه، مطالبة بضرورة العمل الفوري على كشف ملابسات هذه الجريمة النكراء ومحاسبة الفاعلين.

وأكدت الجبهة، أن الرد الوحيد على هذه الجريمة، هو المضي قدماً في مسيرة المصالحة، وتجاوز كافة العقبات أمام تحقيق الوحدة الوطنية، لتمكين شعبنا من مواجهة الاستهداف لقضيته، وتجاوز حقوقه الثابتة والمشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.