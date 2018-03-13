الزعنون يدين استهداف موكب رئيس الوزراء ويعتبره "محاولة اغتيال جبانة"

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون التفجير، الذي استهدف موكب رئيس الوزارء الفلسطيني رامي الحمد الله بعد دخوله لقطاع غزة اليوم.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن هذه المحاولة الجبانة تؤكد الحاجة الماسة لإنهاء الانقسام، وتوحيد كافة المؤسسات، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كافة، بما في ذلك مسؤولياتها الأمنية في قطاع غزة.

ودعا الزعنون الى التمسك بالمصالحة الوطنية كرد على محاولة التخريب المتعمدة لمسارها، محملا المسؤولية عن عدم منع هذا التفجير للأجهزة الأمنية التي تحكم قطاع غزة، مطالبا بملاحقة الجناة بأسرع وقت ممكن.