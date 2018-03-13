المنظمات الاهلية تستنكر التفجير الإجرامي الذي استهدف موكب "الحمد الله"

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة التفجير الإجرامي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله اثناء دخوله إلى قطاع غزة.

وشددت الشبكة خلال بيان لها "فلسطين اليوم" نسخة عنه على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بملاحقة من يقف وراء هذا التفجير وتقديمهم للعدالة .

واكدت الشبكة على رفضها التام لهذه الجريمة النكراء والخارجة عن توجهاتنا الوطنية والأخلاقية وتطلعاتنا في تحقيق الوحدة الوطنية وبخاصة في هذه المرحلة الحرجة و الخطيرة التي تمر بها القضية والهوية الفلسطينية.

ورأت الشبكة أن الاحتلال هو المستفيد المباشر من هذا العمل الإجرامي والمدان، والذي يعمل على استمرار الخلافات الداخلية والإبقاء على حالة الانقسام خدمةً لمصالحه الإستراتيجية.