دحلان يطالب بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في استهداف "الحمد لله"

طالب النائب محمد دحلان اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة وطنية لتشرف على مجريات التحقيق بشأن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله خلال زيارته لغزة و تعلن نتائجها لشعبنا الفلسطيني .

وأدان خلال بيان مقتضب بأشد العبارات جريمة الإعتداء على موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله و كل أشكال العنف في العلاقات الداخلية الفلسطينية ، معتبراً ان الإحتلال وحده المستفيد من دفع الوضع الفلسطيني نحو هاوية الدم و تعميق الإنقسام أكثر فأكثر .

وطالب بضرورة ان لا تمر الجريمة مرور الكرام ،والتعامل معها بإستهتار و بغرض وأد جهود المصالحة ،و للوقوف على وقائع الجريمة و جلب الجناة للعقاب العادل .