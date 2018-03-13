الرابطة الإسلامية تكرم الطلبة الفائزين بمسابقة "تاج المعرفة"

كرمت الرابطة الإسلامية الطلبة الفائزين في مسابقة "تاج المعرفة 11" بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم في المحافظة، ضمن سلسلة من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الرابطة.

وأكد الاسير المحرر رامز الحلبي خلال كلمة له على أهمية العلم خاصة في الوقت الذي تعيشه الأمة الإسلامية من تشرذم وضياع وانقسام في مواجهة أعداء الأمة، والتي تسعى لتدمير هذا الجيل على كافة المستويات، منوها أن هكذا مسابقات تشجع على العلم وتزيد من المعرفة والثقافة التي اختصرها الشقاقي بمقولة المثقف أول من يقاوم وأخر من ينكسر، لافتاً إلى أنه بهذا الشعار نمضي بالعلم النافع والمعرفة الحقيقية والإدراك الواعي لما يحدث على الساحة.

وختم الحلبي كلمته بالافتخار بالطلبة المميزين والمعلمين الذين استطاعوا النهوض بمستوى التعليم في ظل سياسة هدم مسيرة العلم والعلماء من خلال استهدافهم المباشر من قبل الاحتلال الغاشم، داعياً إياهم للاستمرار في تنشيط الطلبة ورفع مستواهم وتحصيلهم العلمي.

بدوره شكر أ. أبوسويرح نائب مديرية التربية، الرابطة الاسلامية على مجهوداتها الطيبة في خدمة ودعم ومساندة الطلبة في المدارس والجامعات، وانجاح هذه المسابقة التي رعتها الرابطة الاسلامية وأكد على المضي قدما في هكذا مسابقات ترفع من المستوى التعليمي.

كما شكر المعلمين والطلاب الفائزين في المسابقة الرابطة الاسلامية على مساهمتها ورعايتها لمسابقة تاج المعرفة والتي تخللها توزيع الشهادات والهدايا عليهم.





















