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الحمد لله: استهداف اليوم يزيدنا إصراراً لإنهاء الانقسام وسأعود لغزة

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 10:59 - 13 مارس 2018
الحمد الله في غزة الحمد الله في غزة
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أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، أن تفجير عدة سيارات قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، لن يزيده سوى إصرار على مواصلة الخلاص من الانقسام.

يذكر، أن تفجيراً وقع اليوم في موكب الحمد الله وماجد فرج خلال وصولهم لقطاع غزة بانفجار عبوة ناسفة في عدة سيارات في الموكب مما أدى لإصابة 7 أشخاص.

وقال الحمد الله خلال افتتاح محطة الصرف الصحي في الشمال: ما حدث معنا اليوم على معبر بيت حانون يزيدنا إصراراً على مواصلة الخلاص هذا الانقسام، وسنعود إلى قطاع غزة في أي وقت نشاء رغم التفجيرات.

وتابع: هناك مؤامرة كبيرة تستهدفنا ولن نسمح لها أن تمر.

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