البزم: الأجهزة الأمنية تعتقل عدد من المشتبه بهم في انفجار موكب الحمد الله

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقاً في الانفجار الذي وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضح إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن انفجاراً وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، لم يسفر عن إصابات.

وتابع: الموكب استمر في طريقه لاستكمال الفعاليات المقررة اليوم، والأجهزة الأمنية تحقق في ماهية الانفجار.

وكان انفجاراً قد وقع في موكب الحمد الله وماجد فرج خلال وصولهما لقطاع غزة، عبر معبر بيت حانون، حيث دانت الرئاسة الاستهداف وحملت حماس المسؤولية.