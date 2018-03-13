نجاة الحمد الله وفرج من محاولة اغتيال باستهداف موكبهما خلال وصولهما لغزة

أصيب سبعة أشخاص صباح اليوم، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أثناء وصوله لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون" لافتتاح محطة الصرف الصحي شمال القطاع .

ووفقا لمراسلنا , فإن انفجاراً قد وقع خلال مرور موكب رئيس الوزارء رامي الحمد لله وماجد فرج , بعد عدة امتار من تجاوزه لمعبر بيت حانون "ايرز" حيث اصيبت آخر سيارتين في موكب رئيس وزراء الحكومة , إضافة إلى اطلاق النار بعد انفجار العبوة الناسفة وفقا لمراسل تلفزيون فلسطين مما أدى لاصابة سبعة اشخاص .

وقد أدانت الرئاسة الفلسطينية محاولة اغتيال الحمد الله وحملت حركة حماس المسؤولية عن هذا الاستهداف.

ومن جانبها أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقاً في الانفجار الذي وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضح إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن انفجاراً وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، لم يسفر عن إصابات.

وتابع: الموكب استمر في طريقه لاستكمال الفعاليات المقررة اليوم، والأجهزة الأمنية تحقق في ماهية الانفجار.