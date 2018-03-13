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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الصليب: دفعة من أهالي معتقلي غزة تزور أبنائها في سجن "ايشل"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:01 - 13 مارس 2018
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توجهت دفعة جديدة من أهالي المعتقلين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، لزيارة أبنائها في سجن "ايشل".

وأوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 12 من أهالي المعتقلين بينهم طفلين خرجوا صباح اليوم لزيارة 8 معتقلين في سجن "ايشل".

يذكر، أن تغييراً إدارياً من قبل إدارة السجون، طرأ على زيارة ذوي المعتقلين في سجن "ايشل" بحيث أصبحت يوم الثلاثاء وليس الاثنين.

يذكر، أن ذوي المعتقلين يتوجهون لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال مرة واحدة كل شهرين، فيما يُمنع عشرات الأسرى من قطاع غزة من زيارة ذويهم لهم.

 

 

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