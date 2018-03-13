هل سيعلن ترامب عن "صفقة القرن" اليوم؟

تقترب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكشف عن خطة سلام الشرق الأوسط التي طال انتظارها، في الوقت الذي يعمل فريق الرئيس الأمريكي المكون من صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، وسفيره في "إسرائيل" ديفيد فريدمان على وضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن"، وأنه من المرجح أن يعلن عنها الرئيس ترامب قريباً، رغم المخاطرة بأنها ستلقى رفضاً من الجانب الفلسطيني.

مصدر مطلع كشف لصحيفة "القدس" أن الرئيس ترامب الذي يستعد للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في واشنطن اليوم الثلاثاء، قد يتخذ من هذا الاجتماع المهم جداً الذي سيحضره كوشنر مناسبة لإعلان الخطة، أو إعلان "مبادئ الخطة" أو " إعلان جدول وزمان ومكان الكشف عن الخطة".

وحول كيفية الإعلان عن "صفقة القرن" يؤكد المصدر أن "الفريق الرئيسي (كوشنر، غرينبلات وفريدمان) يعمل مع الفريق المساند المكون من مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي إش.آر.مكماستر (الذي على ما يبدو تم إلحاقه بفريق كوشنر بشكل رسمي الأسبوع الماضي بعد زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو) وسفيرته في الأمم المتحدة نيكي هايلي ينكبون على ابتكار الآلية الأفضل لذلك، وبما يليق بأهميتها".

وبشأن هذه النقطة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس، نقلا عن مسؤولين أميركيين أنه "بينما لم يتم تحديد التوقيت الدقيق لإطلاق (صفقة القرن)، فإن التحدي الاكبر للبيت الأبيض هو كيفية إطلاقها، حتى لا يعلن عنها ميتة، كون الفلسطينيين لا يزالون غاضبين من قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقد رفضوا طلبات البيت الأبيض بالعودة إلى طاولة المفاوضات". وتضيف الصحيفة، "الإدارة تدرس ببساطة كيفية الكشف عن الوثيقة (الخطة)، على أمل أن تضغط على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات".