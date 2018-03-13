منظمة الصحة العالمية تتفقد حضانة مستشفى النصر للأطفال

تفقد وفد من منظمة الصحة العالمية ، قسم حضانة الأطفال للاطلاع علي إمكانيات واحتياجات قسم الحضانة و عدد الأسرة و الأجهزة المتوفرة وطبيعة الحالات .

بدوره، قال د. مصطفى الكحلوت مدير المستشفى بأن الطواقم الطبية تضع على سلم أولوياتها تطوير قسم حضانة الأطفال و تسير في الاتجاه السليم للحفاظ على هذا الانجاز النوعي، مشيداً بتعاون منظمة الصحة العالمية في دعم برامج المستشفى التطويرية، داعيا إلى تفعيلها خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في صالح المواطن .

من جانبه، أكدت د. شيرين عابد رئيس قسم حضانة الأطفال بالمستشفى أن قسم الحضانة شهد نقلة نوعية على صعيد تقديم خدمة صحية متميزة للأطفال المواليد المرضى ممن تقل أعمارهم عن 29 يوم ، خاصة في ظل وجود دعم وتشجيع من قبل وزارة الصحة من أجل تقديم خدمة صحية أفضل للمرضى المواليد .

هذا و ضم الوفد كلٌ من د.محمود ضاهر بمدير مكتبه الصحة العالمية بغزة، و د. خالد أبو سمعان و د. نشوى سكيك، و حاتم خماش استشاري المواليد و رئيس قسم الحضانة بمستشفى المقاصد، ود. أحمد شتات مدير دائرة الأطباء فى الإدارة العامة للمستشفيات و د. نبيل البرقوني استشاري الحضانات في قطاع غزة.