الأهلي بطلاً للدوري المصري للمرة الـ40

توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء الاثنين للمرة الـ40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.

ورفع المصري بذلك رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، ليضمن الأهلي بهذه النتيجة التتويج باللقب قبل 6 جولات من النهاية.

ووصل الفارق بين الأهلي صاحب الصدارة برصيد 75 نقطة، والمصري، إلى 26 نقطة، وهو أكبر من عدد نقاط المباريات المتبقية للفريق البور سعيدي (8).

في المقابل، رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع.