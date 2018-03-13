مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

اقتحمتْ مجموعات المستوطنين، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بحمايةٍ أمنية من شرطة الاحتلالِ الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن أكثر من 24 مستوطناً، اقتحموا باحات الأقصى في الفترة الصباحية، عبر باب المغاربة، واستنفرت شرط الاحتلال لحماية المستوطنين.

وأشارت الى أن قوات الاحتلال ووحداته الخاصة أمّنت اقتحام المستوطنين الذي تم على شكل مجموعات للمسجد المبارك صباح اليوم.

وبصورةٍ يومية، يقتحم المستوطنون الأقصى، فيما تواصل أجهزة الاحتلال في ممارساتها العنصرية والإجرامية بحق المقدسيين، من إعداماتٍ وهدمٍ للمنازل ومنع من الصلاةِ في الأقصى.